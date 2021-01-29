Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

29.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:08
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışı yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16,95 gram ve 33 adet "fişek" diye tabir edilen kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 51 gram, 32 "fişek" ve 182 poşette satışa hazır eroin, 2,20 gram skunk, 6 hap, pompalı tüfek ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.O, Z.P, H.M.K, M.G. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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