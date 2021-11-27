Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Edirne ve Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne ve Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada yere atılmış 0,57 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.C, E.E ve B.M. gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde üst aramasında 11,52 metamfetamin ve 0,60 gram esrar bulunan U.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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