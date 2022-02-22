Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve araçlardaki aramalarda, 6,58 gram metanfetamin, 5,10 gram skunk ve 21,18 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirildi.

Şüpheliler İ.K, H.K. ve E.G. gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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