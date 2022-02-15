Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evini takibe aldı.

Eve taksiyle gelen ve bir süre sonra ayrılan M.G'yi takip eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, iki şüphelinin de evinde arama yaptı.

M.G'nin evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, içiminde ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

A.Ö'nün de evindeki uyuşturucu kalıntıları olan poşetten, arama öncesi uyuşturucuyu döktüğü tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title