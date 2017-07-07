Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de düzenlene uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, kent merkezinde yaptıkları kontrollerde İ.K'yı Menzilahır Mahallesi'ndeki evinde, M.C'yi de sokakta gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen İ.K ve M.C çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.