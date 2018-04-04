Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu
Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ve 4 kilo 400 gram skank ele geçirildi.
Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ve 4 kilo 400 gram skank ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yurda uyuşturucu madde sokulacağı duyumu alınması üzerine icra edilen uygulama neticesinde Havsa ilçesinde 100 bin uyuşturucu hap ve 4 kilo 400 gram skank ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandı.