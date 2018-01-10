Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu
İpsala ilçesinde, Yunanistan'dan getirildiği belirtilen 123 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
İpsala ilçesinde, Yunanistan'dan getirildiği belirtilen 123 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Paşaköy köyü 1. derece askeri yasak bölgede yer alan Baltalı mevkisi sınır hattına yakın arazide 12 çuval içinde poşetlere sarılı vaziyette 123 kilogram skunk buldu.
Olayla ilgili B.D. ve R.Ç. gözaltına alındı.