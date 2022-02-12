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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi Alacaçeşme Sokak'ta durumundan şüphelenilen N.B'nin üzerine arama yaptı.

Aramada, 0.14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramada ise 30,75 gram esrar ve 1,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili N.B. gözaltına alındı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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