Edirne'de uyuşturucu operasyonu
27.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:26
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 18 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 18 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişelerindeki şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar