Edirne'de uyuşturucu operasyonu
25.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:14
Edirne düzenlenen operasyonda 36 adet uyarıcı hap ve yarım gram eroin ele geçirildi.
Edirne düzenlenen operasyonda 36 adet uyarıcı hap ve yarım gram eroin ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ö'nün evinde arama yaptı.
Yapılan aramada, yarım gram eroin 36 adet uyarıcı hap, uyuşturucu sarmada kullanılan malzemeler ve yarı otomatik tüfek ele geçirildi.
Göz altına alınan D.Ö, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar