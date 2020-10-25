Edirne'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

25.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:14
Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne düzenlenen operasyonda 36 adet uyarıcı hap ve yarım gram eroin ele geçirildi.

Edirne düzenlenen operasyonda 36 adet uyarıcı hap ve yarım gram eroin ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ö'nün evinde arama yaptı.

Yapılan aramada, yarım gram eroin 36 adet uyarıcı hap, uyuşturucu sarmada kullanılan malzemeler ve yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

Göz altına alınan D.Ö, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Şevket Çoruh Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Okan Buruk Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Söz Galatasaray Türk Lirası Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de uyuşturucu operasyonu - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:14:30. #1.14#
title