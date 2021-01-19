Edirne'de uyuşturucu operasyonları
19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:47
Kapıkule Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 33 kilogram esrar ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 33 kilogram esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, yurda giriş yapan şüpheli aracı durdurdu.
Araçta 33 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Keşan'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesi Yenimuhacir beldesinde takside yaptıkları aramada bir yolcunun çantasında 951 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı