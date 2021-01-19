Edirne'de uyuşturucu operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Edirne'de uyuşturucu operasyonları

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:47
Edirne'de uyuşturucu operasyonları

Kapıkule Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 33 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 33 kilogram esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, yurda giriş yapan şüpheli aracı durdurdu.

Araçta 33 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesi Yenimuhacir beldesinde takside yaptıkları aramada bir yolcunun çantasında 951 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Ünal Karaman Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de uyuşturucu operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:54:10. #1.14#
title