Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 82 gram metamfetamin ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 82 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobil, şüphe üzerine Yeni Sanayi Sitesi'nde durduruldu.

Araçtaki aramada, poşette 82 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, uyuşturucu yapımında kullanıldığı düşünülen 369 gram Özbek şekeri ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Z, U.G, ve S.K gözaltına alındı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Güncel, Haberler

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