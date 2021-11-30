Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de 45 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri şüphe üzerine sürücülüğünü S.B'nin yaptığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yolcu olarak bulunan B.Ç'nin üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet