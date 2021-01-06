Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yaptı.

Aramada 10 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin hap ele geçirildi.

Şüpheliler S.E ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar