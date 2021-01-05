Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polis, 3 farklı noktada yaptığı aramda 9 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin hap ele geçirdi.

Şüpheliler V.S, G.G ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar