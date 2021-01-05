Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

05.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:36
Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polis, 3 farklı noktada yaptığı aramda 9 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin hap ele geçirdi.

Şüpheliler V.S, G.G ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:38:00. #1.14#
title