Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi
05.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:36
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Polis, 3 farklı noktada yaptığı aramda 9 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin hap ele geçirdi.
Şüpheliler V.S, G.G ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar