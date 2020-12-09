Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi
09.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:13
Edirne'de düzenlenen operasyonda 13,73 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 13,73 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin kullandığı aracı Kırklareli Kavşağı'nda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 13,73 gram sentetik uyuşturucu, 0,93 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.B ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar