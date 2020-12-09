Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

09.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:13
Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 13,73 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 13,73 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin kullandığı aracı Kırklareli Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 13,73 gram sentetik uyuşturucu, 0,93 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.B ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

Edirne'de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Edirne'de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Edirne'de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Edirne'de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Yoğurt kabına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Aras Bulut İynemli
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:14:56. #1.14#
title