Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

12.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:28
Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.Ö ve V.Ö'nin evinde arama yaptı.

Aramada 44,4 gram uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo halinde kağıt ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 330 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden V.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Ö, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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