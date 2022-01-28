Edirne'de "usta bestekarlar" konseri
AA, Cihan Demirci - Kültür Sanat
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca usta bestekarlar konseri verildi.
EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca usta bestekarlar konseri verildi.
Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.
Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde usta bestekarlar Yesari Asım Arsoy ve Münir Nurettin Selçuk'un eserleri seslendirildi.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine yıl boyunca konserlerin devam edeceğini müzikseverlerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.
AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat