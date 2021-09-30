Edirne'de üretim mekanı kapanan kadınlar, işlerini caddeye taşıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, çalıştıkları mekan geçici olarak kapatılan kadınlar, üretime caddede devam ediyor.

Selimiye Meydanı'nda yer alan, ev hanımlarının, ürünlerini yapıp sattığı Kadın Emek Evi, Meydan Projesi kapsamında boşaltıldı.

Kadınlar da kendilerine yeni bir yer tahsis edilene kadar ürünlerini Saraçlar Caddesi'nde üretmeye karar verdi.

Örgü ipi ve şişini alarak caddeye gelen kadınlar çetik, yelek, kazak, şapka, eldiven gibi giyim eşyaları yapıyor.

Caddeden geçenler de hem kadınların ürünlerini inceliyor hem de onlardan alışveriş yapıyor.

"Kadınlarımız her daim üretmeye devam ediyorlar"

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, gazetecilere, emek evinin, Selimiye Camisi Güzelleştirme Projesi kapsamında kapatıldığını söyledi.

Kadınların üretime devam etmesini istediklerini belirten Takındı, "Kadınlarımız burada hem üretim hem de satış yapıyor. Daha sonra kadınlarımızı Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi'mize taşıyacağız. Kadınlarımız her daim üretmeye devam ediyorlar. El işi, tığ işi patik, çetik, takı, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar." diye konuştu.

Ev hanımı Liana Albayrak da 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Edirne'yi çok sevdiğini belirterek, "Edirne'de evliyim, çoğum var. Ben de üretime katkıda bulunuyorum. Daha çok örgü işleri yapıyorum. Letonya'daki annemden ip göndermesini istiyorum, bizim oranın ipleri daha yumuşak oluyor. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi üretime burada devam ediyoruz." dedi.

Refika Tunca da kadınların her zaman ürettiğini ve boş duramayacağını ifade etti.

Kadın emek evinin kapatılmasının ardından arkadaşlarıyla caddede masa ve sandalye koyarak ürünlerini sergilediğini ve üretime devam ettiğini anlatan Tunca, "Bize üretim için yeni bir yer açılana kadar caddede üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.