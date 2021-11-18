Edirne'de üreticinin taleplere yetişemediği safranın hasadı yapıldı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez üretimi yapılan, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safranın hasadı yapıldı. Enstitü müdürü Adnan Tülek, "Bu çalışmalar kapsamında bizler enstitü olarak değişik kurumlarla iş birliği halindeyiz. Osmanlı tıbbında da kullanılmış bir bitki. Ülkemizde üretimini artırmayı planlıyoruz. Ticari olarak da gramının 40 ile 50 lira arasında değer gördüğünü biliyoruz" dedi.

Türkiye'de ağırlıklı olarak adını verdiği Safranbolu ilçesinde üretilen safran bitkisi, bu yıl Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Edirne'de ilk kez ekilerek üretimi yapıldı. Enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde gerçekleştirilen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü' kapsamındaysa safran hasadı yapıldı. Hasat etkinliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretici birlikleri temsilcileri, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise üreticinin enstitü bünyesinde kurulan bahçeden yararlanıp çeşitlilik oluşturabileceğini belirtti. Arabacı, "Burada 55 çeşit var. Bu çeşitleri daha çoğaltmak ve üreticilerin bu çeşitleri kullanarak ülke ekonomilerine katkı sağlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah burada çeşitleri görüp, hangi çeşitlerin bölgemize uygun olduğunu görüp ekilişlerini yapmak istiyoruz. Bizler zaten Ziraat Odası olarak o çeşitler üzerine de gerekli desteği verip üreticilerimize hem alım hem de satım garantisi vereceğiz" ifadelerini kullandı.