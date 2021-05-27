Edirne'de üreticilere 8 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Edirne'de, kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere 8 ton tohum dağıtıldı.

Edirne'de, kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere 8 ton tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanan "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde proje tanıtımı ve tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, burada yaptığı açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında uygulamaya başlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi doğrultusunda üretimi artıracak çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bayazıt, proje kapsamında Arpaç köyünde ikinci ürün olarak ekilmek üzere 16 üreticiye 665 kilogram, il genelinde ise 105 üreticiye 800 dekar alanda ekilmek üzere 8 ton sertifikalı kuru fasulye tohumunun yüzde 75 bakanlık hibeli olarak dağıtıldığını ifade etti.

Kent genelinde üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılması için çaba sarf ettiklerini aktaran Bayazıt, üreticilere hayırlı ve bereketli bir tarım sezonu diledi.

Programa, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve üreticiler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar