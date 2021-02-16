Edirne'de üreticiler zirai dona karşı seralarda 24 saat soba yakıyor
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Edirne'de üreticiler zirai dona karşı seralarda 24 saat soba yakıyor

16.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:40
Edirne'de üreticiler zirai dona karşı seralarda 24 saat soba yakıyor

Edirne'de meyve ve çiçek fidesi yetiştiren üreticiler, zirai dona karşı seralarda 24 saat soba yakarak önlem alıyor.

Edirne'de meyve ve çiçek fidesi yetiştiren üreticiler, zirai dona karşı seralarda 24 saat soba yakarak önlem alıyor.

Kentte hafta sonu etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Üreticiler, gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen sıcaklıklara ve zirai don riskine karşı seralarda soba yakarak fideleri koruyor.

Seracı Hüseyin Kılıçarslan, AA muhabirine, kentte dondurucu havanın hakim olduğunu belirterek, "Donma riski olan fideleri seraya aldık. Dışarıda kalan ürünleri de agrille sardık. Bu şekilde dondan korunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kılıçarslan, serada 24 saat soba yaktıklarını ve bitkileri korumak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Soğuk havanın bitikleri etkilediğini aktaran Kılıçarslan, "Yüksek seviyede don uyarısı geldi. Seraya koyabileceğimiz tüm ürünleri yerleştirmeye çalışıyoruz. İçeride çilek fideleri, lale ve sümbül soğanları var. Narenciye ağaç fidelerimiz var. Bunların hepsini serada korumaya aldık. Sobamız 24 saat yanıyor. Gündüz odun, geceleri kömür yakıyoruz. Gece belirli aralıklarla gelip sobayı kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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