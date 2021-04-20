Edirne'de üreticiler ellerinde kalan çeltikleri TMO'ya getirmeye devam ediyor

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'de üreticiler, depolarında kalan çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubelerine getirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'de üreticiler, depolarında kalan çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubelerine getirmeye devam ediyor.

Sabah erkenden Uzunköprü TMO Ajans Amirliğine gelerek aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler, ilk olarak ürün numunesi veriyor.

Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltılıyor.

Çeltik üreticisi Hüseyin Engin, AA muhabirine, diğer çiftçiler gibi kendisinin de elinde kalan ürünleri TMO'ya getirdiğini söyledi.

Bugün yaklaşık 10 ton ürünü ofise vereceğini anlatan Engin, "Devletimize teşekkür ediyorum. Tüccar almadığı için ürünler elimizde kaldı. Devlet bize cankurtaran oldu. Malımızı satıp rahatlayacağız. Gelecek sezon için ekilecek ürüne, alacağımız mazot ve gübreye faydası olacak." dedi.

Üretici Yaşar Berber ise ellerinde kalan ürünleri satmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Elinde kalan yaklaşık 400 ton ürünü satmak için TMO'ya getireceğini belirten Berber, "Devletimizin alım yapması çok iyi, eğer alım olmasaydı bizi çok kötü günler bekliyordu. Allah razı olsun, şu anda çok memnunuz. Fiyatlar da piyasa şartlarının üzerinde." diye konuştu.

Diğer çiftçiler de ürünlerini, TMO depolarına boşalttıktan sonra memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin