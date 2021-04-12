Edirne'de üreticiler, ellerinde kalan çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de üreticiler, ellerinde kalan çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de üreticiler, ellerinde kalan çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'de, üreticiler depolarında kalan çeltikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubelerine getiriyor.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başladı! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başladı! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'de, üreticiler depolarında kalan çeltikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubelerine getiriyor.

Sabah erken saatlerden itibaren Uzunköprü TMO Ajans Amirliğine gelerek, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler, ilk olarak ürün numunesi verdi.

Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltıldı.

Çeltik üreticisi Emin Özbalkan, AA muhabirine, diğer çiftçiler gibi kendisinin de elinde kalan ürünleri TMO'ya getirdiğini söyledi.

Bu sene yaklaşık 100 ton çeltiğin elinde kaldığını, fiyatların düşmesiyle satışını da yapamadığını anlatan Özbalkan, "Ben bu şansı bize verdiği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Ürettiğimiz ürünler boşa gitmedi, hepsini değerlendirdik. Eğer devletimiz almasaydı, biz piyasaya bu malları vermezdik." dedi.

Sebahattin Sökmen ise geçen sene 500-600 dönüm alanda çeltik ekimi yaptığını ve verimin çok düşük olduğunu belirtti.

Sökmen, kendilerine verdiği destek ve ürünlerini TMO'nun uygun fiyattan almasını sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Diğer çiftçiler de ürünlerini, TMO depolarına boşalttıktan sonra memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Diego Ersun Yanal Gökhan Töre Necip Uysal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de üreticiler, ellerinde kalan çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:57:16. #1.16#
title