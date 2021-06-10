Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı
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Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı

Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Edirne'de, Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 1. Murat Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı alanında kurulan Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nı ziyaret etti.

Ürünlerini pazara satmak için gelen kadınlarla sohbet eden Gürkan, pazarda satışa sunulan antika ürünleri de inceledi.

Gürkan açılışta yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki yerlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce aynı alanda açılan Kırsalın Doğal Pazarı'nın salgın nedeniyle kapandığını anımsatan Gürkan, Kırsalın Doğal Pazarı'nda endüstriyel ürün satılmaması kuralına bazı üreticilerin uymadığını ifade etti.

Hijyen, temizlik ve gıda kontrol kurallarına uyularak satışların yapılacağını ifade eden Gürkan, "Pazarda yer alan gerek üretici kadınlar, gerek antika satmak isteyen vatandaşlar kimseye tek kuruş vermeyecekler. Burası kadınların üzerinden para, siyasi güç, itibar kazanılacak yer değil. Üretici kadınların emek ve yüreklerini koydukları, aile ekonomilerine katkı sağladıkları bir yer. Burası tüm Edirneliler'in yeri. " dedi.

Üretici Kadınlar Pazarı'nda tüm hijyen kurallarının sağlanarak çiftçi kayıt belgesi olan 150 kadının doğal ürünlerini satışa sunacağını dile getiren Gürkan, belirlenen kurallara uymayanlara satış izni verilmeyeceğini kaydetti.

Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı
Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı
Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı
Edirne'de Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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