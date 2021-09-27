Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Trakya Üniversitesi'nde bugün yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gelen üniversite öğrencileri, toplu ulaşımı daha ucuza kulanabilmek için Edirne Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri, Kent Kart Başvuru Ofisi'ne akın etti. Edirne'de eğitim gören öğrenciler 'Kent Kart' ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi. Uzayan kuyrukta bekleyen öğrenciler belediyenin tek noktadan 'kart hizmeti vermesine tepki gösterdi.