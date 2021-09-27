Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu - Haberler
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Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel
Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

EDİRNE'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Trakya Üniversitesi öğrencileri, toplu ulaşımı daha ucuza kullanabilmek için alacakları 'Kent Kart' için uzun kuyruklar oluşturdu.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Trakya Üniversitesi öğrencileri, toplu ulaşımı daha ucuza kullanabilmek için alacakları 'Kent Kart' için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen öğrenciler, kartın tek  bürodan verilmesine tepki gösterdi.

Trakya Üniversitesi'nde bugün yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gelen üniversite öğrencileri, toplu ulaşımı daha ucuza kulanabilmek için Edirne Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri, Kent Kart Başvuru Ofisi'ne akın etti. Edirne'de eğitim gören öğrenciler 'Kent Kart' ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi. Uzayan kuyrukta bekleyen öğrenciler belediyenin tek noktadan 'kart hizmeti vermesine tepki gösterdi.

'3 SAATTİR  BEKLİYORUM'

Ulaşım kartı çıkarıp daha ucuza yolculuk yapmak için 3 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen üniversite öğrencilerinden Ayşe Çiriş, "Otobüs kartı çıkarmak için 3 saatir kuyrukta bekliyorum. Sıcağın altında uzun zamandır bekletiyorlar. Bu işlemler internet üzerinden olsa daha iyi olur. Sadece bir kart çıkarma noktası var bunu çoğaltabilirler, bu kuyruk o yüzden böyle uzuyor" dedi. Kuyrukta bekleyen İkra Kılıçarslan da, "Burada 2,5 saatten daha uzun zamandır bekliyorum. Tek bir yerde Kent Kart çıkarma noktası var belediyenin. Önümde 90 kişi daha var ama mecburen bekleyeceğiz. Kart çıkarmadan 4 liraya bindiğimiz toplu ulaşım araçlarına kart çıkardığımızda 2 lira 50 kuruşa biniyoruz" diye konuştu.

Kuyrukta saatlerdir beklemelerine tepki gösteren Trakya Üniversitesi öğrencilerinden, Tuğçe Çetinkaya ise "Kent Kart çıkarmak için 3 saattir burada bekliyoruz. İnternet üzerinden bir başvuru yapamıyoruz, pandemi döneminde böyle beklemek de bizi tedirgin ediyor. Sadece bir başvuru noktası olması da kuyruğun uzamasına neden oluyor. Bugün derslerimiz başladı. Ulaşımı ucuza getirebilmek için bu kartı çıkarmamız gerekiyor, mecbur bekliyoruz" şeklinde konuştu.


- Edirne
Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Edirne'de üniversitelilerin belediye önünde 'Kent Kart' kuyruğu

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri
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