Edirne'de üniversitede ilk ders öncesi yurt kaydı yoğunluğu

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve yurt hakkı kazanan çok sayıda öğrenci, ilk dersin başlamasına saatler kala Kredi ve Yurtlar Kurumu Selimiye Kız Öğrenci Yurdu önünde kayıt yoğunluğu oluşturdu. Uzun aranın ardından yüz yüze eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşayan öğrencileri, aileleri yurt kapısına kadar bıraktı.

Türkiye genelinde üniversitelerde, uzun aranın ardından üniversitelerde ilk ders yarın başlayacak. Edirne'de ise Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve yurt hakkı kazanan çok sayıda öğrenci bugün Kredi ve Yurtlar Kurumu Selimiye Kız Öğrenci Yurdu önünde kayıt yoğunluğu oluşturdu. Kayıt işlemlerini son güne bırakan öğrencilere, aileleri de eşlik ederken kalabalık nedeniyle uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kimi öğrenci ve velilerin, yurt önünde bulunan yeşillik alanlara oturup, sıranın kendilerine gelmesini bekledikleri görüldü.