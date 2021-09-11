Edirne'de üniversite öğrencilerinden TOBB Edirne Bölge Temsilcisi ve KGK Başkanı Aslan'a ziyaret - Haberler
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Edirne'de üniversite öğrencilerinden TOBB Edirne Bölge Temsilcisi ve KGK Başkanı Aslan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Edirne'de üniversite öğrencilerinden TOBB Edirne Bölge Temsilcisi ve KGK Başkanı Aslan'a ziyaret

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge Temsilcisi ve TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Elmas Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge Temsilcisi ve TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Elmas Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, TOBB Batı Marmara Bölge Başkanı ve aynı zamanda Edirne Kadın Girişimciler Başkanı (KGK) Elmas Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, üniversite gençliğine her zaman kapısının açık olduğunu söyledi.

Öğrenciler de iş kadını Aslan'ın samimi bir şekilde kendilerini karşıladığını belirterek, ticaret ve iş dünyasındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini aktardı. Öğrenciler, aynı zamanda görüşme sırasında geleceklerine yönelik TOBB'un ve Ticaret Bakanlığının yapısı ve işleyişi hakkında da bilgi ve birikimlerinden istifade ettiklerini ifade etti.

Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından öğrencilerden kurumdan ayrıldı. Aslan, her zaman öğrencilere kapısının açık olduğunu sözlerine ekledi. - EDİRNE

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Haber: Edirne'de üniversite öğrencilerinden TOBB Edirne Bölge Temsilcisi ve KGK Başkanı Aslan'a ziyaret - Haberler
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