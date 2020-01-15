15.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:05

Edirne'de ucuz hamsi kuyruğu

DENİZDEN bol çıkan hamsi, Edirne'de balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya düşünce, balıkçı tezgahları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Karadeniz'den bol çıkan hamsi, Edirne'de balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya kadar düştü. Edirne Balıkpazarı caddesindeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi. Hamsi almaya gelen vatandaşların cadde üzerinde uzun kuyruklarda bekledikten sonra kilolarca hamsi satın alırken, kuyrukta zaman zaman tartışmalar yaşandı.

5 TON SATILDI

Balıkçı esnaflarından Feridun Biztiren "Deniz bol çıkan hamsi fiyatını düşürdü. Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Sabah 08.00'den akşam 08.00'e kadar kuyruk devam ediyor. TIR'larla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz, aracımız daha gelmedi. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık" dedi.

Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen, "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum"dedi. Balık almak için kuyrukta bekleyen Nezahat Soylu ise, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacağım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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