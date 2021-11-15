Edirne'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Edirne'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gökhan Koç idaresindeki 22 ABU 308 plakalı kamyonet, Migros Kavşağı'nda, Sedat Dilegör yönetimindeki 22 BF 984 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç daha sonra Nuray Akduğan'ın kullandığı 39 SP 670 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Koç ve Dilegör, ambulansla Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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