Edirne'de Türk,Yunan ve Bulgar gönüllüler çevreyi temizledi

EDİRNE'de Türk Yunan ve Bulgar çevrecilerden oluşan gönüllüler, taşan Tunca Nehri'nin kirlettiği Sarayiçi Er Meydanı'nda temizlik yaptı. Sokak hayvanlarının barınması için hazırladıkları kulübeleri yerleştirdiler.

Edirne'de Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu, (TUYUB) Edirne Doğa Sporları, (EDOSK) ve Plastiğe Hayır Platformu ile Edirne Barosu Çevre Birimi üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup, geçen ocak ayında taşan Tunca Nehri'nin çevresini temizlemek için toplandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Ermeydanı bölgesinde toplanan gönüllüler, taşkınların getirdiği ve çevreye yayılan çöpleri topladı. Grup üyeleri, sokak hayvanları için hazırladıkları kulübeleri de bölgede, farklı noktalara yerleştirdi.

TÜRK, YUNAN VE BULGAR ÇEVRECİLER BİR ARADATürk, Yunan ve Bulgar gönüllüleri biraraya getiren çevre etkinliğinde grup adına TÜYUB Başkanı Önder Akdağ konuştu: "Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Derneği ve bisiklet topluluğumuz olan TUYUB ile bu organizasyonu yaptık. EDOSK, Plastiğe Hayır Platformu ve Edirne Barosu'nun çevre birimi ile diğer gönüllülerimiz en önemli destekçilerimiz oldu. Amacımız nehrin taşması sonucu ormana yayılan plastik atıkları toplayarak çevreye katkı sunmak istiyoruz. Öncelikle çevreyi kirletmemek adına bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Atıkları toplamak mümkün; ama en önemlisi çevreyi kirletmemektir. Etkinliklerle çevreyi kirleten atıkları sürekli toplamak mümkün değil; ama bir farkındalık oluşturabiliriz."Etkinliğe katılan EDOSK Başkanı Fatih Altun da doğayı plastik atıklarla kirletmenin kabul edilebilir olmadığını hatırlatarak, "Bu sadece Türkiye'nin ve Edirne'nin değil. Dünyanın en önemli sorunu. Bütün dünyada gönüllüler tarafından doğanın temiz tutulması için buna benzer çalışmalar yapılıyor. İnşallah bunlar, farkındalığımızı artırarak doğayı daha az kirletmemize neden olur" diye konuştu.SOKAK HAYVANLARI İÇİN DE BARINAKEtkinliğe katılan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi 'Plastiğe Hayır Platformu' üyesi İspanyol Begona Rodrıguez Rueda ise, herkesin doğayı çok kirlettiğine dikkat çekti. Rueda, gönüllülerin pandemi sürecinde çevrenin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadıklarını hatırlattı.Gönüllüler özellikle pandemi sürecinde sokak hayvanları için beslenme çalışması yaptıklarını, bugün de 60 kulübeyi belirlenen noktalara bıraktıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan grup üyeleri sokak hayvanlarına dikkat çekmek için kulübelerin içine girerek kameralara poz verdi.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY