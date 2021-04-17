Edirne'de Türk Kızılayı'ndan kan bağış kampanyası

Edirne'de Türk Kızılayı kan bağış kampanyası başlattı.

Edirne'de Türk Kızılayı kan bağış kampanyası başlattı.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan kan bağış çadırına randevu alarak gelen vatandaşlar hafta sonu 14.30 ile 22.30 saatleri arasında kan bağışında bulunabilecek.

Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Ertuğrul Tanrıkulu ile Hüsnü Güler de kan vererek kampanyaya destek oldu.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, kan vermek için gelen vatandaşların sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğunu söyledi.

Salgın döneminde kana ihtiyacın arttığını belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bizim de onlara destek olmamız lazım. Edirne Belediyesi olarak her zaman Kızılay'ın yanındayız, onlarla birlikte çalışıyoruz. Salgında kan ihtiyacımız çok arttı. İhtiyacımız olmadan da biz kan vermeli ve Kızılay'a bu desteği sağlamalıyız. Biz burada bir farkındalık yaratalım istedik. Ben zaten Kızılay'ın daimi bağışçısıyım. Salgının ilk başladığı dönemde de Kızılay'ın kan merkezine gidip kanlarımızı vermiştik. Kan verelim, kan dostu olalım, can dostu olalım. Kan verdiğimiz zaman üç kişinin hayatını kurabileceğimizi de bilelim."

Tanrıkulu, oruçlu olanların gece de kan bağışında bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci