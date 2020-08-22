Edirne'de Türk Kızılaydan kan bağış kampanyası Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'ne kurulan bağış çadırında vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde kan bağışında bulundu.

Dr. Harun Duran, yaptığı açıklamada, 18 - 60 yaş arasında olan vatandaşların bağışta bulunabileceğini söyledi.

Bağışçıların öncelikle kan seviyelerinin ölçüldüğünü belirten Duran, "Eğer her şeyin uygun olması durumunda, onayını veriyoruz ve vatandaşımız kan bağışında bulunuyor. Pandemi nedeniyle sokağa çıkanların ve bağışçıların sayısı azalmış durumda. Ama kan ihtiyacı aynı şekilde aynı hızla devam ediyor. O nedenle insanlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İstanbul'dan takviye olarak geldim buraya, dün başlandı kan bağış kampanyasına. Gördüğüm kadarıyla Edirne'de biraz düşük kan bağışı vatandaşların daha duyarlı olmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA