Edirne'de Türk Kızılaya kan bağışı seferberliği büyük ilgi gördü
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Edirne'de Türk Kızılaya kan bağışı seferberliği büyük ilgi gördü

09.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:05
Edirne'de Türk Kızılaya kan bağışı seferberliği büyük ilgi gördü

Edirne'de giderek düşen kan bağış miktarını artırmak için il genelinde başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında kamu kurumları da kampanyalar düzenliyor.

Edirne'de giderek düşen kan bağış miktarını artırmak için il genelinde başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında kamu kurumları da kampanyalar düzenliyor.

Bu kapsamda Edirne Emniyet Müdürlüğünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü de Türk Kızılaya destekte bulunmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde düzenlenen bağış kampanyasında müdürlük çalışanları, kan vermek için müdürlük bahçesinde kurulan çadırın önünde sıraya girdi.

Türk Kızılayın kan bağışı çağrısını karşılıksız bırakmayan kamu çalışanları, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'a, Edirne Valiliği öncülüğünde güzel bir kampanyayla destek olduklarını söyledi.

Türk Kızılayın önemli sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Aşılıoğlu, "Türkiye'de ve dünyada insani yardım hizmetlerinde model alınan insanların en zor anlarında yanlarında olan Kızılaya böyle zor günlerde destek olmak gerekmektedir. Müdürlük olarak yüklendiğimiz misyon ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ederek böyle kampanyalara kurum olarak destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdür Vekili Dr. İbrahim Dede Mehmet ise müdürlük çalışanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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