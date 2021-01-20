Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu
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Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu

20.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:23

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında taşkın sularıyla dolan tarlalar soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında taşkın sularıyla dolan tarlalar soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası kentte yaşamı güçleştiriyor.

Hava sıcaklığı gece zaman zaman sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken soğuk hava nedeniyle su dolu tarlalar dondu, bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.

Geçen hafta Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı da adeta buz pistine döndü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu
Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu
Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu
Tunca Nehri kenarındaki tarlalar soğuk nedeniyle buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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