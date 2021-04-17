Edirne'de TÜGVA yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödül
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Edirne'de TÜGVA yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödül

Edirne'de TÜGVA yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödül
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de, Türkiye Gençlik Vakfı Genel (TÜGVA) Merkezi tarafından ülke genelinde düzenlenen "Çizimlerle Kırk Hadis" ve "Kitap Kurdu" yarışmalarında başarı elde eden ortaokul öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

Edirne'de, Türkiye Gençlik Vakfı Genel (TÜGVA) Merkezi tarafından ülke genelinde düzenlenen "Çizimlerle Kırk Hadis" ve "Kitap Kurdu" yarışmalarında başarı elde eden ortaokul öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

TÜGVA Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Çizimlerle Kırk Hadis yarışmasında Edirne'den Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Öznur Katırdağ birinci, Akmercan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatıma Şevval Karson ikinci, Safir Koleji öğrencisi Efe Bahar üçüncü oldu.

Kitap Kurdu yarışmasında ise Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Haki Fırat Taşdemir birinci seçildi.

Başarı elde eden öğrencilere TÜGVA Edirne İl Başkanı Yasin Nas ve yönetim kurulu üyeleri hediyelerini verdi.

TÜGVA Edirne İl Temsilciliğindeki törene, Eğitime Destek Platformu Edirne İl Temsilcisi Ahmet Çetin, Edirne Akmercan İmam Hatip Lisesi Müdürü Lokman Kızılyar, Safir Koleji din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Seda Konak da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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