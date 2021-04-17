Edirne'de TÜGVA yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödül

Edirne'de, Türkiye Gençlik Vakfı Genel (TÜGVA) Merkezi tarafından ülke genelinde düzenlenen "Çizimlerle Kırk Hadis" ve "Kitap Kurdu" yarışmalarında başarı elde eden ortaokul öğrencilerine ödülleri takdim edildi.