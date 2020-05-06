Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen öldü
06.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:50
Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'nde tren raylarının yanında bir kişiyi yerde hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinde nüfuz cüzdanı bulunmayan 25-30 yaşlarındaki düzensiz göçmenin, trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ceset morga kaldırıldı.
Kaynak: AA