Edirne'de traktörün altında kalan sürücü yaralandı
26.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:58
Edirne'de kullandığı traktörün altında kalan kişi yaralandı.
Edirne'de kullandığı traktörün altında kalan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.K'nın kullandığı 22 EU 591 plakalı traktör, Şükrüpaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin