Edirne'de traktörle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Edirne'de traktörle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Havsa ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:30
Edirne'de traktörle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.E'nin kullandığı 22 KL 630 plakalı traktörle, sürücüsü öğrenilemeyen 22 RR 711 plakalı kamyonet ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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