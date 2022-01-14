Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi - Haberler
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Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi

Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de patlama sonrası trafoda çıkan yangında dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de patlama sonrası trafoda çıkan yangında dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutlarında bir trafoda aşırı yüklenme sonrası patlama ve yangın meydana geldi. Trafodan yükselen dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektriksiz kalan mahallede, arızanın giderilmesi için ilgili firma tarafından çalışmalar sürüyor. - EDİRNE

Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi

Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi

Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi

Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi

Edirne'de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi

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