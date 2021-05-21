Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı

Edirne'de seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.

Edirne'de seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde emniyet kemeri takmayan ve trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Denetimlerde bazı sürücüler polis ekiplerini görünce emniyet kemerlerini takmaya çalıştı, bazıları da cep telefonlarıyla konuşmaya devam etti.

Kontrollerde seyir halinde cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik olan veya kural ihlali yapan sürücülere para cezası yazıldı.

Kent genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin