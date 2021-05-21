Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.

Edirne'de seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde emniyet kemeri takmayan ve trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Denetimlerde bazı sürücüler polis ekiplerini görünce emniyet kemerlerini takmaya çalıştı, bazıları da cep telefonlarıyla konuşmaya devam etti.

Kontrollerde seyir halinde cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik olan veya kural ihlali yapan sürücülere para cezası yazıldı.

Kent genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı
Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı
Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı
Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de trafikte cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:25:27. #1.11#

title