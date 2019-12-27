Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

27.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:36
Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'nin ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin 'in (48) kullandığı 22 PH 733 plakalı otomobil, Esetçe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Batur'a (51) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Batur yola savrulurken, ön camının kırılması nedeniyle araçta yolcu olarak bulunan Hülya Arat (39) yaralandı.

Batur ve Arat olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Batur, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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