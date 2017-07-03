Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Kaza, Keşan-İpsala karayolu Yeniceçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala yönüne giden Levent Bayırlı (46) yönetimindeki 22 FN 967 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Bayırlı ile Ayşe Bayırlı (69), Ayşe Bayırlı (41) ve Ayşe Bayırlı (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarıyla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - EDİRNE