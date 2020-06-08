Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.G. idaresindeki 22 AAV 630 plakalı otomobil, Kavacık köyü kavşağında Ü.A. yönetimindeki 34 LM 9055 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Ü.A. ve K.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ç.G. ve Ö.A. yaralandı.

Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA