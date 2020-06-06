Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
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Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı Uzunköprü ilçesine bağlı kavacık köyünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

06.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:45

Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE - Uzunköprü ilçesine bağlı kavacık köyünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kavacık köyünde meydana geldi. Keşan istikametinden gelmekte olan 22 AAV 630 plakalı araç ile köy yolundan çıkan 34 LM 9055 plakalı araca yandan çarpıştı. Kazanın etkisi ile araç takla atarak yol kenarına savruldu. Olayda araçta bulunan 4 kişi tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü devlet hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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