Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kavacık köyünde meydana geldi. Keşan istikametinden gelen 22 AAV 630 plakalı araç ile köy yolundan çıkan 34 LM 9055 plakalı araca yandan çarptı. Kazanın etkisi ile araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA