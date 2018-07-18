Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.G.Ç. idaresindeki 34 LN 5629 plakalı araç, Atatürk Caddesi'nde önce köprü korkuluklarına ardından da bir sitenin bekçi evinin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B.A. ve G.Ç. (18) yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Enez ve Keşan devlet hastanelerine kaldırıldı.