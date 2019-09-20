Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edirne'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Arslan idaresindeki 39 DK 623 plakalı otomobil, Havsa-Uzunköprü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini refüje çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de sürücü Arslan ve yolucu Sıtkiye Arslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.