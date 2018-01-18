Edirne'de Trafik Kazası: 2 Ölü
Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arif işlek'in (43) kullandığı 22 FK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Lişko Deresi kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan İşlek ve babası Ahmet İşlek'i (65) bulunduğu yerden çıkardı.
Baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Arif ve Ahmet İşlek'in cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.