Edirne'de Trafik Kazası

Edirne'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı.



Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Çağlar'ın kullandığı 22 T 0338 plakalı ticari taksi, Sükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi kavşağında Soner Bağrıaçık'ın kullandığı 22 AL 158 plakalı otomobille çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi.



Kazada yaralanan olmazken, Bağrıaçık'ın aracında yolcu olarak bulunan ve kaza nedeniyle korku yaşayan eşi ambulansa bindirilerek sağlık ekiplerince sakinleştirildi.